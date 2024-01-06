السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أحد ضحايا مستريح المحافظ الإلكترونية في التبين: "طالبته بفلوسي.. اختفى"

الأمن
الأمن

تواصل نيابة حلوان الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام مهندس بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقيمة 10 ملايين جنيه لتوظيفهم مقابل فائدة شهرية بمنطقة التبين.

 

أقوال الضحايا
واستمعت النيابة لأقوال أحد الضحايا الذي أكد أن المتهم كان مقرب منه وتعرف عليه في جهة عمله واوهمه بانه يدير شركة اون لاين لتوظيف الأموال مقابل أرباح شهرية من خلال الاستثمار في المحافظ الإلكترونية.

وتبين من أقوال الضحية أن المتهم أوهم استغل محل عمله في استقطاب الضحايا واقناعهم بتوظيف أموالهم في شحن الرصيد بالمحافظ الإلكترونية وتحويلها للعملاء والتربح من ذلك الرصيد وإقناعهم أنه عمل قانوني، وذلك مقابل فائدة مالية بقيمة 10% شهريًا.

 

أرباح شهرية

وقال إنه عقب ما يزيد عن ثلاثة أشهر بدأ يطلب منه الأرباح والأخير يتماطل ثم أعطاه عشرين ألف جنيه كنظام أرباح على مبلغ 200 ألف جنيه استولى عليهم المتهم منه، وعقب ذلك اختفى ولم يرد على اتصالاته وتهرب منه وعندما فشل في الوصول إليه أبلغ عنه الأجهزة الأمنية.


جهود الأجهزة الأمنية
وفي السياق ذاته، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وفحص البلاغات المقدمة ضده التي تفيد أن المشكو في حقه خسر الأموال وترك مسكنه وفر هاربًا من المنطقة على الرغم من أنه أعطى الفائدة الشهرية لآخرين لمدة 6 أشهر ثم تهرب منهم.

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