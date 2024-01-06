السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يتوافد الأقباط لحضوره في ليلة العيد.. ما هو قداس التراحيم؟

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي2023.

قداس التراحيم

المرتل نزهى عبد السيد، مرتل الالحان الكنسي وتسبحة منتصف الليل قال في تصريح خاص لـ لستور أنه اعتادت الكنائس القبطية الأرثوذكسية على اتمام قداسا صباح يوم البرامون وهو اليوم السابق للعيد مباشرة والمعروف شعبويا باسم ليلة العيد، وتضم فيه ذكر اسماء الراحلين الذين يطلب ذويهم ذكرهم.

وأضاف أنه ويقوم خادم بالوقوف على باب الكنيسة لجمع اسماء المتوفين، وتقديمهم للكاهن الذي يتمم طقس القداس الالهي حتى يذكر جميع المتوفين في الجزء المخصص لذلك في القداس الالهي والذي عادة ما يحل بعد جزءؤ اخر يسمى بالمجمع ويُذكر فيه اسماء البطاركة والشهداء والقديسين الراحلين والمعتمدين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


وأشار إلى أنه تذكر اسماء المتوفين جهرا بطريقة لحنية تتناسب مع الموقف، وتتمم الكنيسة ذلك الطقس لاثره في نفوس ذوي المنتقلين الذين يشعرون بالتعزية لصلاة الكنيسة لاجلهم امام الله اذ يقول الكاهن فيه: " وهؤلاء وكل أحد يارب الذين ذكرنا أسماؤهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذي رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح ثم يضع بخورًا في المجمرة ويقول: أذكر يا رب نفوس عبيدك ويتلو جميع الاسماء المقدمة له .


 ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

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