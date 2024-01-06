عاجل.. تركيا تعتقل 15 شخصا وترحل 8 آخرين لعلاقتهم بالموساد الإسرائيلى

قررت محكمة تركية ، اليوم الجمعة، اعتقال 15 شخصًا رسميًا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في ارتباطهم بالموساد، وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية.

كما ذكرت قناة تي آر تي خبر الرسمية، أن السلطات التركية اعتقلت 34 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع للاشتباه في صلتهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

عواقب وخيمة

وحذرت تركيا إسرائيل الشهر الماضي من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حماس على الأراضي التركية".

وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف تركيا حماس على أنها منظمة إرهابية، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

هجوم إسرائيلي على لبنان

وفي سياق متصل، قال الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على مركز قيادة لحزب الله في قرية بليدا بجنوب لبنان يوم الجمعة ردًا على هجمات على الحدود، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتقول الصحيفة، إن دبابات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت أيضًا عددًا من المناطق على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على ما يبدو لإحباط هجمات حزب الله المخطط لها.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في وقت سابق الجمعة من أن الوقت ينفد أمام الجهود الدبلوماسية لإنهاء التوترات بين بلاده وحزب الله، وأن إسرائيل لن يكون أمامها خيار سوى شن هجوم عسكري.

وعلمت الولايات المتحدة، أن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي كان وراء التفجيرين اللذين وقعا يوم الأربعاء في إيران وأسفرا عن مقتل العشرات من خلال "اعتراض الاتصالات"، حسبما أفادت رويترز.

وقال أحد المصادر: "المعلومات الاستخباراتية واضحة ولا جدال فيها"، في إشارة إلى الاتصالات التي تؤكد مسؤولية "فرع متمركز في أفغانستان" لتنظيم داعش الإرهابي ، وفق التقرير الصادر .