تركيا: إذا اندلعت حرب بين إسرائيل ولبنان فلن تنتهى

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، من اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن هذه الحرب لن تنتهي في حال نشوبها.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الخارجية التركية ردًا على سؤال حول تداعيات اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري أمس الثلاثاء، في بيروت.



وقال فيدان: "أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون جاهدين عدم الدخول في حرب مع لبنان. لكنني أقولها دائمًا؛ هذا الطريق مسدود، وفي حال حدث ذلك لن تنتهي الحرب بالتأكيد".



وأضاف: "إذا كانت هناك رغبة في حل القضية، فيجب التركيز على السلام وحل الدولتين".



وذكر فيدان أن العملية الإسرائيلية في لبنان لم تضرب موقعًا أو قياديًا لحزب الله، لكنها بعثت برسالة إلى لبنان مفادها "أنا أحلق فوقك، وأراقبك"، وفقًا لوكالة الأناضول.



وردًا على سؤال حول مسار العملية في غزة، قال فيدان: "إن عدم بذل المجتمع الدولي أي جهد لمنع هذه العملية شكل لحظة انهيار كبيرة للنظام".



وأشار إلى ضرورة أن تستخلص كل دولة دروسًا كبيرة من هذا الأمر، وأنه سيكون هناك من يعتقد أن التحالفات ليست مفيدة كما يفترض، وأن أحدًا لن يفعل أي شيء لأجلهم إذا حدث نفس الأمر ضدهم في يوم ما.