الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: الحرب السودانية أظهرت حجم الخلل المؤسسي.. والمواطن يدفع الثمن

السودان
السودان

قال ماهر أبو الجوخ، المحلل السياسي السوداني، إن السودان ليست على حافة الهاوية لكن بداخلها، حيث يشهد الداخل السوداني تدهورًا كبيرًا في جميع المجالات بصورة أرهقت المواطنين.

تدهور الأوضاع في السودان 


وأكد “أبو الجوخ” خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع الأطراف المتحاربة تتكبد الكثير من الخسائر، حيث يمكن القول أنه لا يوجد منتصر في السودان بعد أكثر من تسعة أشهر متتالية من الاشتباك.

وأضاف أن الحرب السودانية أظهرت حجم الخلل المؤسسي في السودان، حيث حتى بعد تسعة أشهر من الحرب لم تتمكن القيادة الوطنية من التخلص من الدعم السريع.

تسليح الأهالي

وأشارت إلى أن دعوة طرفي الحرب إلى تسليح الأهالي في السودان من أجل الدفاع عن أنفسهم خير دليل على الخلل الذريع في المؤسسات العسكرية الوطنية بالسودان.

وتابع:" التفكير في الدولة الموازية نتائجه الفوضوية تعيشها السودان الآن، فميليشيات الدعم السريع هي أحد أشكالها".

ماهر أبو الجوخ محلل سياسي تسليح أهالي السودان بكري برنامج حقائق واسرار

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