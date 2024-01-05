الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل والشكاوى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها فى الأوقات الأخيرة من خلال الدخول والبحث عبر مؤشر جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم "الخدمات الإلكترونية" 

يمكن الدخول إلى موقع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى "الخدمات الإلكترونية" من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/

ثم اختيار الرابط الذى يظهر أمامك ومن خلاله يتم الدخول على الموقع وتقديم كل الخدمات المراد الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

 الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزراة التربية والتعليم يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها التالي:

التقديمات في المدارس.

معرفة نتيجة الالتحاق بالمدارس.

الخدمات التى يهتم بالبحث عنها ولي أمر الطالب.

موقع وزارة التربية والتعليم للتقديم المدارس لمرحلة رياض الأطفال.. التفاصيل الكاملة‏

في حال تعطل موقع وزارة التربية والتعليم.. ماذا يكون الحل للتواصل؟

إذا تعطل ولي الأمر  فى شيء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم يمكن التواصل مع الوزارة  من خلال طرق أخرى، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي:

وسائل التواصل مع وزارة التربية والتعليم.

التليفون: 27946145 - الفاكس: 27963734 - الخط الساخن:19126

من خلال البريد الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وهو 

[email protected]

من خلال بوابة الشكاوى الحكومية من خلال الدخول على هذا الرابط

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

من خلال خدمة "الكول سنتر" عبر هذه الأرقام  تليفون  01207000081

أو من خلال الواتس آب على الرقم 01207000082

أو عن طريق التقديم الشخصى مباشرة خلال الذهاب إلى قاعة استقبال الجماهير بالديوان العام للوزارة .

ما يجب أن تضمنه الشكوى المقدمة لوزارة التربية والتعليم :

يجب أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:

 ضرورة كتابة الشاكى  الذى يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الاتصال (المواقع الإلكترونية – الفاكس) البيانات التالية:  (الاسم ثلاثي – الرقم القومي – رقم التليفون )

مع ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاه لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التى يتم إرسالها عبر (البريد – البرقيات).

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