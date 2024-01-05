الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يوجه رسالة للجماهير قبل المشاركة فى "كان"

فيتوريا
فيتوريا

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على طمأنة الجماهير على أحوال الفريق، قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

من المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالعاصمة “أبيدجان”، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وكتب فيتوريا، عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام": "دائمًا متحدون دعونا نفعل ذلك مع الأفضل".

القنوات الناقلة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية

تنقل جميع منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري والرسمي لجميع مباريات البطولة، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويمتلك المنتخب الوطني الأول، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب وغانا 4، ونيجيريا 3.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساءً.

ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية، بالبطولة، إذ تضم المجموعة منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

ويسبق مواجهة الفراعنة الرسمية خلال فعاليات “كان 2023”، مواجهة منتخب تنزانيا وديًا، الأحد المقبل، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخب السنغالي، توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير 2022، على حساب الفراعنة بضربات الجزاء بنتيجة (4/2).

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