جيش الاحتلال: مقتل مستوطن من "نير عوز" يوم 7 أكتوبر واحتجاز جثته بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مستوطن من "نير عوز" يوم 7 أكتوبر، واحتجاز جثته في قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة 25 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي السياق نفسه، كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 25 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 509 جنود، 175 منهم منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، وأصيب 2265 شخصًا منهم 360 في حالة خطيرة.

فيما توقعت وزارة العمل الإسرائيلية إصابة أكثر من 12 ألف جندي بإعاقات دائمة جرّاء الحرب على قطاع غزة.