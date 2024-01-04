الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا

محمد صلاح والدكتور
محمد صلاح والدكتور أشرف صبحي ووزير الرياضة

أعلن منتخب مصر انضمام محمد صلاح، قائد الفريق الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة بالعاصمة الإدارية؛ استعدادًا لخوض منافسات أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وانضم صلاح إلى معسكر المنتخب عقب مران الفريق الوطني الذي أقيم على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يشارك نجم ليفربول في مران الفراعنة الذي أقيم مساء اليوم قبل خوض ودية تنزانيا، استعدادًا لمنافسات "كان".

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لأمم إفريقيا.. جلسة لمنتخب مصر للتعريف بالمنشطات وياسر إبراهيم ينضم للمعسكر

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول معسكر الفراعنة كأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مصر يخوض تدريبه الثانى باستاد مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

قرار عاجل من حماية المستهلك.. تغير أرقامها وتؤكد رقم الخط الساخن

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار