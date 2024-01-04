عاجل.. محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا

أعلن منتخب مصر انضمام محمد صلاح، قائد الفريق الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفراعنة بالعاصمة الإدارية؛ استعدادًا لخوض منافسات أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وانضم صلاح إلى معسكر المنتخب عقب مران الفريق الوطني الذي أقيم على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يشارك نجم ليفربول في مران الفراعنة الذي أقيم مساء اليوم قبل خوض ودية تنزانيا، استعدادًا لمنافسات "كان".

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

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