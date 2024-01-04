الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعداداً لأمم إفريقيا.. جلسة لمنتخب مصر للتعريف بالمنشطات وياسر إبراهيم ينضم للمعسكر

منتخب مصر
منتخب مصر

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات، وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي في استدعاء أي  لاعب في أي وقت خلال البطولة.

وفي السياق ذاته، انضم ياسر إبراهيم، ظهر اليوم الخميس، لمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في المونديال القاري.

موعد ومكان انطلاق كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

ومن المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر لـ11 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق بـ"كان 2023"

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في "كان 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، يوم 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

موقف مصر بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بمنافسات "كان 2023"، حيث يرافق الفراعنة في المجموعة كلا من غانا و موزمبيق والرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا "2023"

تنقل كافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بداية من مرحلة المجموعات مرورا بالأدوار الإقصائية ثم المباراة النهائية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لجميع فعاليات البطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موعد ودية مصر وتنزانيا قبل منافسات"كان 2023"

قبل أن يتوجه المنتخب الوطني الأول للعاصمة كوت ديفوار للمشاركة  في فعاليات “كان 2023”، سوف يواجه نظيره منتخب تنزانيا وديا، الأحد المقبل، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
جلسة منتخب مصر
منتخب مصر معسكر الفراعنة بالعاصمة الإدارية الكشف عن المنشطات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 استدعاء ياسر ابراهيم لمعسكر المنتخب أمم أفريقيا 2023

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض تدريبه الثانى باستاد مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

أول تعليق من كوكا بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

بمثابة البروفة الأخيرة.. موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

دحلان: قابلت السنوار فى مصر والخلاف مع فتح أكبر خطأ لحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية