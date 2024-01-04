استعداداً لأمم إفريقيا.. جلسة لمنتخب مصر للتعريف بالمنشطات وياسر إبراهيم ينضم للمعسكر

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات، وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي في استدعاء أي لاعب في أي وقت خلال البطولة.

وفي السياق ذاته، انضم ياسر إبراهيم، ظهر اليوم الخميس، لمعسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في المونديال القاري.

موعد ومكان انطلاق كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"

ومن المقرر انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها العاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر لـ11 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق بـ"كان 2023"

ويستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في "كان 2023"، بمواجهة منتخب موزمبيق، يوم 14 يناير الجاري، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

موقف مصر بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية بمنافسات "كان 2023"، حيث يرافق الفراعنة في المجموعة كلا من غانا و موزمبيق والرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا "2023"

تنقل كافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بداية من مرحلة المجموعات مرورا بالأدوار الإقصائية ثم المباراة النهائية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لجميع فعاليات البطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موعد ودية مصر وتنزانيا قبل منافسات"كان 2023"

قبل أن يتوجه المنتخب الوطني الأول للعاصمة كوت ديفوار للمشاركة في فعاليات “كان 2023”، سوف يواجه نظيره منتخب تنزانيا وديا، الأحد المقبل، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

جلسة منتخب مصر

جلسة منتخب مصر

جلسة منتخب مصر