الزيادة السنوية للقطاع الخاص وموعد صرف زيادة 2024.. من الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التاالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

الزيادة السنوية للقطاع الخاص وموعد صرف الزيادة 2024

كان المجلس القومي للأجور،حدد فى أكتوبر الماضى موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات.، كما اقر أيضا صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل

وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، ثم أرتفع لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم أرتفع حسب ما أقره المجلس القومى للأجور لـ3500 بداية من يناير الحالى 2024

تعرف على المستحقين لزيادة الأجور من العاملين فى القطاع الخاص

المجلس القومى للأجور حدد فى أكتوبر الماضى الفئات المستحقة لصرف زيادة الأجور من العاملين فى القطاع الخاص وهم جميع موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه ، وذلك بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة 100% وهى زيادة تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض.

موعد صرف زيادة مرتبات 2024 لموظفي القطاع العام

وعلى صعيد آخر، حددت وزارة المالية موعد صرف زيادة مرتبات 2024، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث يتم صرفها على 8 أيام، بدءًا من يوم الأحد 21 يناير المقبل وحتى الأحد 28 يناي

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2024

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على رفع الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى وذلك من خلال بيان نشر على موقعها الإلكترونى.

واشار البيان، إلى أن الحد الأدنى للمعاشات كان 1105 جنيهات، وارتفع بداية من يناير الحالى إلى 1300 جنيه «بزيادة قدرها 195 جنيه لمن يحصلون على الحد الأدنى من المعاشات»، فيما كان الحد الأقصى للمعاشات هو 8720 جنيهًا، وارتفع في مطلع يناير الحالى إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 1280 جنيهًا لمن يحصلون على الحد الأقصى للمعاشات.

وأوضح البيان، أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات قد بدأ تطبيقه من بداية يناير الحالى 2024 .

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