الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وزيرا البترول والمجالس النيابية يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، حيث قدما التهنئة للبابا بعيد الميلاد المجيد والذي شكرهما متمنيًا لهما التوفيق.

استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، لتقديم التهنئة للبابا بمناسبة حلول عيد الميلاد وبدء العام الجديد.

وأعرب وزير الإنتاج الحربي عن سعادته بلقاء البابا وعن خالص تهانيه لقداسته بالأعياد، متمنيًا دوام مثل هذه اللقاءات التي تتميز بتبادل مشاعر المودة والمحبة.

ورحب البابا بضيوفه شاكرًا تهنئتهم، لافتًا إلى أن الكنيسة القبطية تعد أقدم مؤسسة شعبية وهى طوال تاريخها تؤدي دورها الوطني ولا تحيد عنه أبدًا.

البابا تواضروس الثاني المهندس طارق الملا د وزير شؤون المجالس النيابية المقر البابوي التهنئة لقداسته بمناسبة حلول عيد الميلاد وبدء العام الجديد

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