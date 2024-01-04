وزيرا البترول والمجالس النيابية يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الخميس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، حيث قدما التهنئة للبابا بعيد الميلاد المجيد والذي شكرهما متمنيًا لهما التوفيق.

استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، لتقديم التهنئة للبابا بمناسبة حلول عيد الميلاد وبدء العام الجديد.

وأعرب وزير الإنتاج الحربي عن سعادته بلقاء البابا وعن خالص تهانيه لقداسته بالأعياد، متمنيًا دوام مثل هذه اللقاءات التي تتميز بتبادل مشاعر المودة والمحبة.

ورحب البابا بضيوفه شاكرًا تهنئتهم، لافتًا إلى أن الكنيسة القبطية تعد أقدم مؤسسة شعبية وهى طوال تاريخها تؤدي دورها الوطني ولا تحيد عنه أبدًا.