فوائد صحية للتمر مع السمن.. تعرف عليها

يعتبر التمر مصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية على مر التاريخ، وخاصة عندما يتم دمجه مع السمن، ما يجعله معززًا للمناعة ومفيدًا للصحة على جميع الأصعدة، ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز فوائد تناول التمر مع السمن.

ويعد البلح المقلي "التمر" في السمن البلدي من الوجبات الدسمة التي يتناولها البعض منذ القدم، فهي تعد من الأكلات الموروثة، وتناولها له فوائد وأضرار في نفس الوقت.

معزز الطاقة

توفر السكريات الطبيعية الموجودة في التمر دفعة جيدة للطاقة، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية حيث يضيف السمن الدهون الصحية، مما يعطي الإحساس بالشبع.

التوازن الهرموني

يحتوي التمر على السكريات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في توازن الهرمونات.

امتصاص الحديد

يتم تعزيز محتوى الحديد في التمر عن طريق خلطه مع السمن، مما يعزز امتصاص الحديد، ويمنع نقصه.

تحسين صحة البشرة والجلد

يوفر مزيج التمر مع السمن العناصر الغذائية الأساسية لصحة الجلد، ويعزز مناعة البشرة ويمنع علامات الشيخوخة.

غني بالمواد الغذائية

التمر ملئ بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، مما يوفر دفعة غذائية، ويكمل السمن ذلك عن طريق تعزيز امتصاص الفيتامينات.

صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف، مما يساعد على الهضم ويمنع الإمساك، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

صحة القلب

يحتوي التمر على البوتاسيوم الذ ي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويحسن صحة القلب من خلال توفير الدهون الصحية.

صحة العظام

يعتبر التمر مصدرًا جيدًا للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم، كما يدعم السمن صحة كثافة العظام، وصحة الهيكل العظمي بشكل عام.بشكل عام

تعزيز مضادات الأكسدة

يمتلك التمر والسمن خصائص مضادات الأكسدة، مما يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.