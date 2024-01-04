الخارجية الأمريكية: واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد فى لبنان وإيران

أعلنت الخارجية الأمريكية عن أن واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد في لبنان وإيران، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

الحرب فى لبنان

الجدير بالذكر، أن "القاهرة الإخبارية" كانت قد أعلنت من قبل عن أن اغتيال صالح العاروري علامة أخرى على أن الحرب بين إسرائيل وحماس كانت تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتمتد إلى الضفة الغربية المحتلة، وقوات حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحتى ممرات الشحن في البحر الأحمر.