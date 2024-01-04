الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم الخميس.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار ثيوكتستوس رئيس دير كوكوموس في صقلّية

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار ثيوكتستوس رئيس دير كوكوموس في صقلّية، وكان القدّيس ثاوكتستوس رئيسًا لدير القدّيس نيقولاوس في بلدة كوكوموس في جزيرة صقلّية. ولا يُعلم بالتّمام تاريخ وفاته

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “هناك ثلاثة أرواحٍ تتنازع الهيمنة في كلِ نفسٍ. فهناك روح الباطل والتجديف التي ما فتئت منذ البدء توعز دومًا عكس ما يهمس الربّ في الأذن”، وهناك روح العالم الذي يحثّنا على تقييم الأمور بحسب مبادئ الحواس وحكمة الجسد، "لأَنَّ حِكْمَةَ هذَا الْعَالَمِ هِيَ جَهَالَةٌ عِنْدَ اللهِ".

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