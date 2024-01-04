"النهايات أخلاق".. رامي صبري يطلق 3 أغنيات من ألبومه الجديد

أطلق الفنان رامي صبري، مساء الخميس، أول 3 أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق» من بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.



الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهى الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد وهى من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

وجاءت الأغنية الثانية لنجم العرب رامي صبري باسم بين الحيطان من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.



وشملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية «حلفتك بالليالي» وهى من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.

النجم رامي صبري

وأعدّ رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.

وطرح رامي، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للألبوم الجديد معلقا عليه بـ"قريبًا".

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

وانتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.

كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.