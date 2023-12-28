الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم ألبومه الجديد

رامي صبري
رامي صبري

كشف المطرب رامي صبري عن اسم ألبومه الغنائي الجديد "النهايات أخلاق المقرر طرحه 2024.

وطرح رامي، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للألبوم الجديد معلقا عليه بـ"قريبًا".

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

وانتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.

كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

رامى صبرى النهايات أخلاق النهايات ٢٠٢٤ رامي البوستر

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