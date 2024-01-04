الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

 أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أنه يُمكن للطلاب تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلًا عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار.

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذه المسابقة فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في المسابقة، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بها، من خلال الدخول على الرابط التالي: http://tinyurl.com/hultprize2024

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وفي سياق آخر أطلق المجلس الأعلى للجامعات مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025؛ بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه المسابقة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ووجود جامعات مصرية خضراء صديقة للبيئة، مُوضحا أهمية مشاركة جميع الجامعات المصرية في هذه المسابقة، وبذل أقصى الجهود للفوز بها، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وبناء بيئة أفضل للجميع

رعاية المبتكرين والنوابغ رعاية المبتكرين طلاب الجامعات البحث العلمي منظمة Hult Prize العالمية

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