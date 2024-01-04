الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في مقر الكاتدرائية بالعباسية: رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

مدبولى: نقدر مواقفكم دومًا من أجل وحدة وتماسك شعبنا خاصة وقت التحديات والأزمات

البابا تواضروس: رغم كل التحديات والأزمات ورغم بيانات وأرقام المسئولين والاقتصاديين فإن لدى ثقة بأن يد الله ترعى مصر


 

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 
      
وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يُعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.

وقال رئيس الوزراء: أعبر لقداستكم عن احترامى ومحبتى واعتزازى، وأيضا تقديرى لمواقفكم دوما من أجل وحدة وتماسك شعبنا، خاصة وقت التحديات والأزمات.

من جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة التوفيق، مضيفا: نسعد دوما بحضوركم، ونشكر ربنا على المحبة، والعلاقات الطيبة بين كل المصريين، وهذا هو الغنى والكنز، ورغم كل التحديات والأزمات، ورغم بيانات وأرقام المسئولين والاقتصاديين، فإن لدى ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

واختتم قداسة البابا حديثه قائلا: نصلى من أجل بلدنا، لحمايتها من كل مكروه، ولمساندة مسئولى بلدنا فى مواجهة التحديات. 

وعقد مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الأمناء، اجتماعه الأول مساء أمس، وذلك عقب تشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور/خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسيد/ حسن محمد شحاته، وزير العمل، والسيد/ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء/ شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع المخدرات، واللواء طبيب/ محمد عبدالكريم أبو مسلم، ممثل إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان.

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني الاحتفال بعيد الميلاد

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