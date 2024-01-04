الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الحكومة: مصر وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرسالة التي شرحها رئيس مجلس الوزراء هي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2015- 2016 كان يسير بمعدلات منضبطة وحقق نجاح في المؤشرات الرئيسية الخاصة به.


وأضاف « الحمصاني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كل يوم” على قناة "on" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبوبكر" أن مع الأزمات الاقتصادية العالمية ألقت بأعباء على الدولة المصرية، ونوه إلى أن الدولة لم تتخل عن المواطن ورفعت الدعم عنه هذا غير صحيح.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأجلت بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق المرتبطة بالدعم.

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