الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفلة سقطت من "الرابع" أثناء اللهو بمنزلها في الشرقية

إصابة طفلة
إصابة طفلة

استقبل مستشفى أبوحماد المركزي بمحافظة الشرقية، طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات؛ مصابة  باضطراب بدرجة الوعي وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من أعلى الطابق الرابع عن طريق الخطأ داخل منزل أسرتها في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

بلاغ بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة  من مستشفى أبو حماد المركزي،  بوصول الطفلة هناء تبلغ من العمر 5 سنوات، مصابة باضطراب بدرجة الوعي، وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وتبين حدوث إصابة الطفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزل أسرتها عن طريق الخطأ، فيما تم تحويلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم لها الخدمات الطبية والعلاج اللازم.

طفلة سحجات متفرقة أعلى الطابق الرابع محافظة الشرقية مستشفى

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