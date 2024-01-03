الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبوفريخة: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية وأهدى البطولة العربية لوزير الرياضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

صرح مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، نائب رئيس الاتحاد العربي بعد تتويج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 87/62 في الدور النهائي.

وقال أبوفريخة: أبارك للاعبي المنتخب المصري الذين كانوا على قدر كبير من الثقة والمسئولية وقاموا بتشريف مصر، كما أبارك للجهاز الفني المميز، حيث إن هذه أول بطولة يتوج بها المنتخب بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: أقدم كافة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهده المبذول ودعمه المستمر والمتواصل للاتحاد ونهدي هذه البطولة له فهذا أقل شىء.

واختتم رئيس الاتحاد: أتمنى التوفيق الدائم لمصر وللمنتخب المصري والتتويج دائمًا بالألقاب، كما أن تنظيم مصر للبطولة كان على أعلى مستوى، فقد تواجد الوفود العربية في بلدهم الثاني مصر.

اقرأ أيضا.. مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة

مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة

توج المنتخب الوطني لكرة السلة، بلقب البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره ليبيا في المباراة النهائية بنتيجة 87/62.

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