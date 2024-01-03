الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متخصص فى الشأن الإسرائيلى: المقاومة سترد على اغتيال العارورى

صالح العاروري
صالح العاروري

علّق د.أحمد فؤاد أنور، الخبير والمتخصص في الشأن الإسرائيلي على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذا الحادث يمثل تصعيدًا خطيرًا وإجهاضًا لمحاولات التهدئة.

وقال أنور في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن الجانب الإسرائيلي يتحرك ويشعر كأنه مفلس؛ لأن أهداف الحرب لم تتحقق.

أضاف أن الجانب الإسرائيلي يحاول إثارة مشاعر الرأي العام الإسرائيلي ليقول إن الجيش استطاع أخيرًا أن يحقق إنجازًا على الأرض، لكن في النهاية هذا تصعيد خطير والمقاومة سيكون لها رد.

وتابع: "رد المقاومة سيكون مزعجًا لإسرائيل، وأتوقع أن حزب الله لن يدخل الجبهة لكنه سيسجل مواقف وسيرد؛ لأن الحادث يعتبر انتهاكًا لسيادة لبنان".

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