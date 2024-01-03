الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجواب متهم بغسل 2 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين

حبس
حبس

تستجوب الجهات المختصة متهم بغسل 2 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة المعلومات الدولية.

وتواجه المتهم بالمعلومات التى كشفت عن حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك، نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول، وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها نحو 3 ملايين جنيه.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.

تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ضبط بحوزة المتهم (عدد من أجهزة تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (2 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 2 مليون جنيه النصب الترويج للعملات الافتراضية شبكة المعلومات الدولية الإنترنت الاموال

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