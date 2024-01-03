الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"رياضة النواب" تناقش تطوير مراكز شباب سوهاج

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة د.محمود حسين، طلب إحاطة، بشأن سوء حالة المنشآت الرياضية بمركز جهينة محافظة سوهاج نتيجة عدم تطويرها ورفع كفاءتها، وعدم تزويدها بالمنشآت والأسوار اللازمة ما ترتب عليه عدم ممارسة الأنشطة والاستغلال الأمثل لتلك المنشآت.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد العزيز الضبع بشأن سوء حالة مراكز الشباب بمركز جهينة محافظة سوهاج وعدم وجود أية أدوات مكتبية ولوازم الإشغال وعدم الاهتمام بالملاعب بمحافظة سوهاج بأنه تم إنشاء وإحلال وتجديد تسعة ملاعب بمراكز الشباب، وإمداد ما يقرب من عشرة مراكز شباب باحتياجاتها من الأدوات الرياضية والمكتبية واللياقة البدنية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، مضيفًا أن المديرية ستعمل خلال الفترة القادمة على تكثيف الأنشطة المختلفة بمراكز شباب مركز جهينة. 

txt

رئيس رياضة النواب لوزير الشباب: نحرص على تفعيل دورنا الرقابي والتشريعي

txt

رياضة النواب: منتدى شباب العالم يأتى استكمالًا للجهود المصرية لإحلال السلام فى المنطقة

بناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة السيد النائب - من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج - بتقرير كامل عما تم الاتفاق عليه، وكذلك ارسال   موجه الي النائب بما ورد بتعقيب المديرية على موضوع طلب الإحاطة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن التدمير الذي طال مركز شباب الخلوة مركز طهطا محافظة سوهاج  وهو ما عقب عليه  محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بأنه تم حل مركز شباب الخلوة وتصفيته وأصبح الاشراف الإداري له لصالح مركز شباب بني حرب منذ عام 2009م، وهو عبارة عن ملعب خماسي وليس مركز شباب وليس له مجلس إدارة.

وأضاف أنه تم إسناد عملية إنشاء الملعب الخماسي إلى شركة (ABD) وتم تسليم الموقع بتاريخ 19/5/2021 وتم فرش الملعب بالتربة الرملية ولم تستكمل الأعمال حتى تاريخه وبناء عليه تم سحب الأعمال من المقاول، مشيرًا إلى أن الملعب تم إدراجه في الوقت الحالي ضمن مقترحات مشروع تطوير قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية) وجاري تنفيذه ضمن المبادرة.

أوصت اللجنة بأنه في حالة إدراج ملعب مركز شباب الخلوة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة " يتم الانتظار لحين تنفيذه ضمن المبادرة، وفى حالة عدم إدراجه تتكفل وزارة الشباب والرياضة بنفقات تطويره.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب طلب إحاطة المنشآت الرياضية محافظة سوهاج

الأكثر قراءة

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

أسماء منصور.. نُزهة أخيرة قبل الوداع

الولايات المتحدة تعلن شراء 3 ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة