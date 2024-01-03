الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل يعزل الجمهوريون وزير الأمن الأمريكى بسبب أزمة الهجرة من المكسيك؟

أليخاندرو مايوركاس
أليخاندرو مايوركاس وزير الامن الداخلي الامريكي

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، اليوم الأربعاء، إنه سيتعاون مع إجراءات المساءلة التي يبدأها الجمهوريون في الكونجرس الأسبوع المقبل ضده.

وأضاف مايوركاس، في مقابلة اليوم مع قناة MSNBC: "سأفعل ذلك بكل تأكيد، وسأواصل القيام بعملي أيضًا".

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وأشار "مايوركاس" إلى أنه التقى مؤخرًا بأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يحاولون التوصل إلى اتفاق لتغيير سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة، استجابة للزيادة في أعداد طالبي اللجوء القادمين من المكسيك.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة بمجلس النواب يسيطر عليها الجمهوريون، الأسبوع المقبل، إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، الذي يلقي الحزب الجمهوري باللوم عليه في زيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي الجمهوري مارك جرين من ولاية تينيسي في بيان، إن الجلسة ستعقد يوم الأربعاء المقبل.

أزمة الهجرة من المكسيك

وأضاف جرين: "على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، طالب الشعب الأمريكي بإنهاء الأزمة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية الغربية، كما طالب الكونجرس بمحاسبة المسئولين عنها".

تابع: "ولهذا السبب أجرت لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي تحقيقًا شاملًا في أسباب هذه الأزمة وتكاليفها وعواقبها، لقد أوضح تحقيقنا أن هذه الأزمة تجد أساسها في عملية صنع القرار التي يقوم بها الوزير مايوركاس ورفضه تطبيق القوانين التي أقرها الكونجرس، وأن فشله في الوفاء بقسم منصبه يتطلب المساءلة".

الديمقراطيون يتصدون لقرار العزل

ومن النادر أن يتم عزل وزراء الحكومة في الولايات المتحدة، ومن شبه المؤكد أن مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون سيرفض إدانة مايوركاس وإقالته من منصبه، بحسب تقارير أمريكية محلية.

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ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا إلى متابعة مقالات المساءلة ضد جو بايدن بشأن الفساد المزعوم، على الرغم من أنهم لم ينشروا بعد دليلًا على مزاعمهم.

​واشنطن​ أعضاء الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين وزير الامن الامريكي إجراءات الهجرة

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