السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد الضربات الروسية.. بايدن يحض الكونجرس على اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، إلى اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لـ كييف، معتبرًا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا صباح الجمعة يؤشر إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان "ما لم يتخذ الكونجرس خطوات طارئة في السنة المقبلة، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيًا الكونجرس إلى التحرك "من دون أي تأخير إضافي".

يأتي هذا بعد أن أعلنت واشنطن، الأربعاء المنصرم، الإفراج عن آخر حزمة مساعدات لكييف في العام 2023، ودعا بلينكن بدوره الكونجرس إلى التحرك "في أسرع وقت ممكن لتعزيز"مصالح الأمن القومي لبلاده" من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

واعتبر بيان لبلينكن خلال الإعلان عن حزمة المساعدات أن الأخيرة "توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقًا لأوكرانيا".

وأوضح أنها تشمل "ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".

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