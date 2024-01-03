الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المناسترلي": فتح أسواق جديدة لمنتجات الغزل والنسيج خطوة حيوية نحو تعزيز الصادرات

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن فتح أسواق جديدة لمنتجات الغزل والنسيج خطوة حيوية تساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة فرص التصدير، مما يعزز الإيرادات مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.

وأضاف المناسترلي في تصريح لـ"الدستور" أن فتح أسواق جديدة يسهم في تعزيز صناعة الغزل والنسيج ورفع مستوى التنافسية الدولية للمنتجات المصرية، ويفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.

وأكد أن تقوية صناعة الغزل والنسيج المصرية على المستوى العالمي، يمثل فرصة استثمارية مهمة لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه يجب أن يكون فتح أسواق جديدة لمنتجات الغزل والنسيج المصرية جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الصادرات وتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الغزل والنسيج العالمي، ويجب أن يكون ذلك جزءًا من الجهود الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

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