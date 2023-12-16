السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شهدت حضورا كبيرا.. شعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين تعقد 4 ندوات

للمهندسين
للمهندسين

عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، 4 ندوات تخصصية، بحضور المهندس سمير أحمد أبوالفتوح- وكيل الشعبة، والدكتور المهندس الأمير محمد إمام منصور- أمين الشعبة، والمهندس علاء ريحان عضو المجلس الأعلى للنقابة. 

 

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فى كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، نظرًا لمروره بوعكة صحية، أشار المهندس سمير أحمد أبوالفتوح، إلى أن هذه الندوات تأتي استكمالًا لما قامت به الشعبة منذ سنوات وحتى الآن في متابعة كل ما هو جديد في مجال صناعة الغزل والنسيج، وما قامت به من قبل من عقد ندوات وورش عمل انتهت إلى عقد مؤتمر بالنقابة، تم إرسال توصياته -والتى وصفها بالمهمة- إلى الجهات المعنية لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج.

ثلاث ندوات عن التطبيقات الحديثة في صناعة المنسوجات


وأوضح "أبوالفتوح" أن الشعبة عقدت خلال الفترة السابقة ثلاث ندوات عن التطبيقات الحديثة في صناعة المنسوجات، مختتمًا كلمته بتقديم الشكر لكل من الأستاذ الدكتور أسامة محروس القبيصي، والمهندسة أسماء عصمت، على جهودهما المبذولة في تنسيق الندوات.
فى كلمته المقتضبة، نقل الدكتور المهندس الأمير محمد إمام منصور- أمين الشعبة، تحيات الأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد، للحضور، مؤكدًا أن هذه الندوات تأتي في إطار مجهودات الشعبة لنقل الخبرات من خلال التواصل بين الأجيال المختلفة، بهدف تحديث الصناعة والوصول لمنتج مصرى 100%.


حملت المحاضرات عناوين "التجهيزات الطاردة والمواد الذكية"،  "الذكاء الاصطناعي ومراقبة جودة مصانع التريكو الدائرى" "تكنولوجيا إنتاج الغزل بطريقة الغزل الهوائي Vortex "  منظومة تغذية ماكينات الصباغة، بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة.

شعبة هندسة الغزل والنسيج الدكتور حماد عبدالله حماد المجلس الأعلى للنقابة المهندسين هندسة

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