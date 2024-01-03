"عبدالباسط": تطوير مصانع الأدوية الحكومية يسهم فى توطين الصناعة محليًا

قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن تطوير مصانع الأدوية الحكومية في مصر يحمل أهمية كبيرة من عدة جوانب.

وأضاف عبدالباسط في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تطوير مصانع الأدوية يسهم في تحسين جودتها وزيادة كفاءتها، مما يؤدي إلى توفير علاجات فعالة وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى أنها تعد خطوة حيوية تعزز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل ودعم صناعة الأدوية كقطاع استراتيجي، فضلًا عن تعزيز الاستقلال الصحي والأمن الدوائي للبلاد ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وتابع: "يمكن أن يسهم تحديث مصانع الأدوية الحكومية في رفع مستوى البحث والتطوير في مجال الصناعات الدوائية في مصر، وتعزيز الثقة في الأدوية المحلية وزيادة قبولها من قبل المجتمع المحلي والعالمي".

وأوضح أنه يجب أن يكون تطوير مصانع الأدوية الحكومية في مصر جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين القطاع الصحي في البلاد، بما في ذلك تحسين البنية التحتية الصحية وزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.