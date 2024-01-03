شاكوش يرد على العسيلي: لو رجعنا تاني هنقعدك في بيتك (فيديوجراف)

أشعل المطرب محمود العسيلي عدد من الخلافات بينه وبين مطربي المهرجانات، بعد توجيه انتقادات لهم والحديث عن تراجعهم في الأسواق، وهو ما دفع مطرب المهرجانات حسن شاكوش للرد علي العسيلي.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم تفاصيل تصريحات الفنان محمود العسيلي وخلافه مع حسن شاكوش.

https://www.youtube.com/shorts/1DQycVMFWRU

وكان هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش تصريحات المطرب محمود العسيلي الذي أبدى خلالها تعجبه من اعتلاء مطرب غير مشهور صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية.

ورد شاكوش، خلال لايف عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قائلًا:"مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني وبطريقة تانية، أنا مبحبش البني آدم اللى كده، محمود العسيلي جالى كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلم عليه ده ذوقيًا، وده اللى اتربينا عليه.

وتابع “يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه”.

أوضح: “أقسم بالله مش عشان حاجة أنا مش حافظ أغاني لمحمود العسيلي ولا أعرفها، إحنا الحمدلله والشكر لله مسمعين وموجودين في الوطن العربي، اللى هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا، واللى مش هيتحترمنا مش هنحترمه، مينفعش يطلع من بوقي لفظ يضايق أي حد وأنا بيسمعني عائلات وأطفال”.

اختتم شاكوش:"بتقول الراب كمان هينتهي، طب لما الشعبي والراب هينام مين هيبقى موجود؟ أمال مين هيرقص الناس، إحنا لازم نحترم بعضينا ونقدر بعضينا ونخاف على مشاعر بعض، أنا راجل بغني وفي سوق ووسط النجوم فلازم أكون عارف ده بيغني ايه وبيعمل إيه، عيب إنك تقول عصام صاصا ومش عارف بيغني إيه عصام صاصا؟ بيغني هندي؟ ربنا يهدي الجميع.