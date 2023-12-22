محمود العسيلي: أغاني الإعلانات التي قدمتها نجحت بصورة كبيرة

قال الفنان محمود العسيلي، إن الإعلانات التي قام بها مؤخرًا نجحت بصورة كبيرة، معبرًا: "إعلاناتي كانت ناجحة جدًا ومن بينهم كان لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وبعتز بهذه التجربة".

إعلانات العسيلي

وأكد محمود العسيلي، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعطي اهتمام أكبر بأغاني الإعلانات أكثر من الأغاني العادية، ويريد أن تكون هذه الأغاني جزء من مكتبة الأغاني العربية.

نجاح الإعلانات

وتابع: "الأغاني بتاعتي في الإعانات بتعيش والناس بترقص عليها ومش بنحت، لو منتجحتش الأغاني دي كنتوا تقولوا أني بنحت بس نجحت وعلقت مع الناس وبيشغلوها وبتدي أمل وعزيمة وإصرار".