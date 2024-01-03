الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالإسكندرية

حصر العمالة غير المنتظمة
حصر العمالة غير المنتظمة

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة، حيث جرى حصر عدد 36 عاملاً فى شركة كون تك للمقاولات والتوريدات العمومية، والتى يقع مقرها اول الطريق الدائرى بجوار مستشفى ايليت.

حصر العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك تمهيدًا لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية، فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل محافظة الإسكندرية من خلال الأجهزة التابعة لها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل من خلال حملات تفتيشية مشتركة.

توفير الرعاية الصحية والاجتماعية

أوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، ان تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على ارض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال.

حصر العمالة غير المنتظمة 

أضاف وكيل المديرية أن المديرية شكلت لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.

ونوه وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك من خلال وإدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية.

مديرية العمل العمالة غير المنتظمة وزارة العمل محافظة الاسكندرية التوريدات العمومية

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