الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم مكة أشهر بائعة فسيخ على السوشيال: تنمروا عليا بسبب فستان (فيديو جراف)

أم مكة
أم مكة

تعرّضت أشهر بائعة على السوشيال ميديا "أم مكة" للتنمر من المتابعين حيث بدأت حياتها “بيبي سيتر” عند لاعب كورة مشهور، لكن أصحبت أشهر بلوجر على فيسبوك وعلى رأى المثل: "الإيد الشقيانة كسبانة"، لكن لم يرحمها المجتمع من التنمر.

بدأت أم مكة حياتها بظروف صعبة فوق الوصف، وبعد أن شقيت في حياتها وصلت إلى حلمها، لكن المجتمع لم يرحمها من التنمر بعد أن ظهرت بصورة ترتدي فستان سوارية، لكن بعض رواد السوشيال ميديا تنمروا عليها بشكل كبير، وبعدها ظهرت بفيديو تبكي:"اتنمروا عليا وقالولي ريحتك زفرة وملابسه فستان بريحة الفسيخ".

أم مكة فسيخ مكة تنمر بائعة الفسيخ

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