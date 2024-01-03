"الجهاد الإسلامي" بفلسطين تدين التفجير الغادر في كرمان الإيرانية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم، التفجير الغادر الذي استهدف مدينة كرمان الإيرانية وجموع المواطنين المحتشدين حول ضريح قاسم سليماني.

وتقدمت الجهاد الإسلامي من الشعب الإيراني ومن القيادة الإيرانية بأسمى آيات العزاء، سائلة الله الرحمة للقتلي والشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن هذا العدوان الآثم بحق الأبرياء سيزيد من تلاحم شعوب الأمة حول المقاومة التي سيبقى سليماني أحد رموزها.

ارتفاع ضحايا انفجاري مدينة كرمان الإيرانية إلى 73 قتيلًا و171 جريحًا

وارتفع عدد ضحايا انفجاري مدينة كرمان وسط إيران إلى 73 قتيلاً و171 جريحًا، حتى الآن، على ما أفادت خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية.

جاء في أحدث التقارير الصادرة عن خدمات الطوارئ أن ما لا يقل عن 73 شخصًا قُتل، وأصيب 171 آخرون نتيجة انفجارين إرهابيين وقعا في مدينة كرمان وسط إيران اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

وبعد وقت قصير من وقوع الانفجار، انتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

وبينما تشير بعض التقارير غير المؤكدة إلى أن الانفجار نتج عن انفجار كبسولات غاز، إلا أنه بعد وقت قصير من الحادث وصف بعض المسؤولين الإقليميين طبيعة الحادث بأنه عمل إرهابي.

وبحسب آخر التقارير، انفجر حقيبتان تحتويان على قنابل بين الحشد.ويعمل رجال الأمن وإنفاذ القانون على تحديد جوانب هذا الحادث.

وتحيي إيران الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، أمس، أن جبهة المقاومة وسّعت سلطتها وقوتها وجغرافيتها بفضل التضحيات التي قدمها سليماني.