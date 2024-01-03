الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيادة قيمة عضوية الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لثنائي الفريق

مران الزمالك
مران الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، زيادة القيمة المادية لأسعار العضوية في النادي بداية من شهر مارس المقبل، لا سيما وأن القيمة الحالية للعضوية لا تناسب مع اسم وحجم القلعة البيضاء.

وسيستمر مجلس إدارة نادي الزمالك في تلقي طلبات عمل العضوية بالأسعار الحالية في الوقت الراهن قبل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة.

وستشهد الفترة المقبلة قبول عدد محدد من العضويات وفقا للشروط التي سيحددها مجلس إدارة نادي الزمالك

وفي سياق مختلف تماما، خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي.

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق، في ظل توقف مسابقة دوري نايل، لارتباط المنتخب الوطني الأول، بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"..

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا للاعبين لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.

يأتي ذلك، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الأندية المحترفة، قد قررت في وقت سابق، تاجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، والتي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل لآجل غير مسمى.

وكان معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، قرر إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادي بدلًا من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية، بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعدادًا للفترة المقبلة.

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