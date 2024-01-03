علاء عبد الغني: أشكر ثلاثي الزمالك ويُعلق على استبعاد فيتوريا لهذا الثنائي

أكد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، دعمه لاستمرار معتمد جمال، في منصبه كمدير فني للفريق، لما يملكه من خبرات كثيرة في مجال التدريب.

وقال عبد الغني في تصريحات عبر قناة الزمالك، يُجيد معتمد جمال التعامل النفسي مع لاعبي القلعة البيضاء، بالإضافة إلى اكتسابه الخبرات نتيجة عمله منذ سنوات.

وأضاف،: ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي، رفع إيقاف القيد ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين السوبر، والإبقاء على معتمد جمال كمدير فني للفريق

ووجه عبد الغني، الشكر للثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو ومحمد عبد الشافي، على ما يقدموه مع الفريق فنيا ومعنويا وقدرتهم على حل أزمات الفريق.

وعن قائمة منتخب مصر، قال “اختيارات روي فيتوريا منطقية، وليس هناك مفاجآت في اختيارات في اللاعبين”.

من جانب آخر، قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادي بدلًا من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعدادًا للفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن رابطة الأندية، قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة دوري نايل (نسخة موسم 2023/2024)، والتي كان مقررًا لها أمس الثلاثاء، في الجولة العاشرة بالمسابقة المحلية.

ويأتي ذلك، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، بالعاصمة كوت ديفوار “كان 2023”.