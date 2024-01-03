الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب: هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إن اختياره ضمن وكيل لجنة القيم بمجلس النواب اليوم، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدورة تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

 القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية

وأضاف وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

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أعباء واختصاصات مهمة

وأكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور هذا الانعقاد."

يذكر ان وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على أربعة تعديلات مقترحة من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وشهدت الجلسة الموافقة على مقترح "إسماعيل" بتعديل فى المادة (1) بإضافة تعريف جديد لـ"التوسعات المستقبلية" ضمن التعريفات.

كما وافق مجلس النواب على تعديل النائب محمد إسماعيل، في المادة 2 بحذف عبارة (المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع)، كما وافق المجلس على التعديل في المادتين 4 و5 بحذف عبارة (المنصوص عليها فى الماده 2 من هذا القانون).

عضو مجلس النواب بمجلس النواب حزب مستقبل وطن لجنة القيم الهوية الوطنية المصرية

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