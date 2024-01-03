الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

شركة أبو زعبل للصناعات
شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في إطار حرص على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الزيارة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس جهاد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة شركة "أبو زعبل للصناعات الهندسية".

وأكد الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، أهمية الشركة (مصنع 100 الحربي)، حيث أنها تختص بالمساهمة فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع والذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات وجاء تصنيع هذا المنتج الاستراتيجي، في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على امتلاك القدرة في هذا المجال.

 فائض الطاقات الإنتاجية

وأوضح، أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية فى تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتمتلك عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وقام الوزير بجولة تفقدية شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وحرص خلال المرورعلى الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

 وأكد الوزير حرص الوزارة على الاهتمام بتطويرالعنصرالبشرى وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مشددًا على ضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أبو زعبل للصناعات الهندسية المسئولين

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