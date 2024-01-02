الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تسعى مصر لتحسين مناخ الاستثمار؟.. حسام هيبة يجيب (فيديو)

حسام هيبة
حسام هيبة

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وجود العديد من التحديات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، ناجمة عن تراكمات سلبية خلال عقود سابقة، مشيرًا إلى أن الروتين هو أحد أبرز هذه التحديات.

وأضاف هيبة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي أم سي" أن الهيئة تعمل على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالاستثمار وتبذل جهودًا لتنسيق عمل الهيئات الحكومية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، مؤكدًا أنه يجري العمل على ربط هذه الجهات ببعضها البعض، وحل مشكلة البيانات التي يحتاجها المستثمرين، وتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تنشط في تفعيل الخريطة الاستثمارية، التي تعرض 39 جهة ولاية فرصها الاستثمارية، وأنه يحدث تطور في عرض هذه الفرص، حيث يمكن للمستثمر التقدم للتخصيص والتوجيه للجهة الولاية المعنية، كما أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من الخريطة الاستثمارية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

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