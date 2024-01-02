الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: مميزات مشروعات الهيدروجين والحوافز التي قدمتها الحكومة للمستثمرين

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والأستثمار، إن مصر لديها استراتيجية في مجال الطاقة التي تتمثل في إستخدام الطاقة المتجددة من أجل تقليل الوقود الأحفوري.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن مصر نجت خلال الأعوام السابقة، في أن تجذب الكثير من المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر.

أشار إبراهيم إلى أن مصر تتجه للطاقة النظيفة وصناعة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا أن الطاقة من المجالات التي لفتت مصر بها أنظار العالم، خاصة في مؤتمر المناخ الذي أقيم في مصر العام الماضي.

ونوه إبراهيم أن الحكومة تحركت بشكل جاد في مجال استخدام الطاقة النظيفة، حيث قدمت العديد من الحوافز للتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، لعل أبرازها الإعفاءات الضريبية.

أستاذ استثمار الحياة اليوم مشروعات الهيدروجين فضائية الحياة أستاذ التمويل والاستثمار الدكتورهشام إبراهيم أستاذ التمويل والأستثمار

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