الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب يثمن خطوة محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

مداخلة د.أيمن الرقب
مداخلة د.أيمن الرقب في برنامج الحياة اليوم

قال د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن خطوة جنوب إفريقيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال في غزة جيدة، وكان يتمناها من الدول العربية.

أضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة أن قرار جنوب إفريقيا يسهم بشكل كبير في إزعاج حكومة الاحتلال.

أشار إلى أن الاحتلال سيقدم حجة في محكمة العدل الدولية بأنه "ردة فعل" لما حدث في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تحترم قرارات المجلس الدولي.

ونوه إلى أن مطالبة جنوب إفريقيا بالتحقيق في الجرائم والإبادة الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الخطوات الدبلوماسية المهمة التي قد تزعزع الاستقرار الإسرائيلي.

محاكمة إسرائيل أيمن الرقب محكمة العدل الدولية الحياة اليوم الدكتور أيمن الرقب

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