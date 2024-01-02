الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشرقاوى: إسرائيل خسرت 71 دبابة فى غزة خلال 4 أيام فقط (فيديو)

استهداف الدبابات
استهداف الدبابات الإسرائيلية

قال د.أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن إسرائيل تعاني من خسائر كبيرة في قطاع غزة، حيث خسرت 71 دبابة في 4 أيام فقط، وتراجعت قدرات اللواء الذي أرسلته للقطاع بنسبة 20%.

أضاف الشرقاوي، في حديث هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها من الحرب في غزة التي كانت تتمثل في تهجير السكان والقضاء على حماس، مؤكدًا أن حماس ليست مجرد حركة مسلحة، بل فكرة وسياسة تنتقل من شخص لآخر، وقال إن حماس تمكنت من تحقيق هدفها الرئيسي وهو الإفراج عن الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في الحصول على الدعم الأمريكي، سواء على المستوى المادي أو السياسي، وأن هذا يعكس تراجع العلاقة بين الحليفين وانخفاض الغطاء الأمريكي عن دولة الاحتلال.

واختتم الشرقاوي قائلًا إن إسرائيل تقف على شفا انهيار جيشها، وأنها وضعت حدًا أقصى للخسائر التي لا تستطيع تحملها، وإذا تجاوزته ستضطر إلى الانسحاب من غزة.

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