الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياضة والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية بمراكز الشباب

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة القومية للتوعية بمراكز الشباب

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، بالتعاون مع وحدة الشباب بالإدارة العامة للإعلام بوزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز شباب الحوامدية.

وتأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار "youth saving Earth"، وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالحديث حول مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، وكذا مفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.

واختتمت الندوة بالجلسة الختامية والتي تناولت مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لما لها من دور فعال في تنوير الشباب، وزيادة إبصارهم بكافة المجالات وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده علي المجتمع ككل.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالعمل علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم، حتي يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، كما أكدت علي ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم في كافة المجالات، لما له من عوائد إيجابية على المجتمع ككل.

ويسابق الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الزمن من أجل إنجاز العديد من الملفات الرياضة والشبابية ويضع في أولوياته الاهتمام بقضايا الشباب خلال الفترة النقبلة الهامة.

وزير الشباب والرياضة منال جمال وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الاهتمام بقضايا الشباب

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