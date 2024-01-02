الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى: الدبلوماسية المصرية تحقق إنجازات على الصعيدين الدولى والإقليمى

طارق فهمي
طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدبلوماسية الرئاسية للرئيس السيسي لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز علاقات مصر مع دول العالم، والمساهمة في حل الكثير من الأزمات.

أضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن مصر أنشأت دوائر جديدة للخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأقامت علاقات جديدة مع دول لم تكن لها علاقات سياسية أو تجارية معها سابقًا.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بسياسة مصر الخارجية خلال فترة عام 2023، التي أسهمت في تحقيق التكامل والتعاون مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول الكبرى، مؤكدًا أن هذا يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية، مؤكدًا على دور مصر الرئيسي في قضايا المنطقة وإيجاد حلول شاملة لها، ما ساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من الدول.

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