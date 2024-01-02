مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

في الثاني من يناير 2024، استشهد صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس السابق في قصف إسرائيلي استهدف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان العاروري أحد أبرز قادة المقاومة الفلسطينية، أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية.

مَن هو صالح العاروري؟

صالح العاروري ولد في قرية عارورة قضاء رام الله 1966، تخرج في جامعة الخليل بتخصص الشريعة الإسلامية، وانخرط في العمل الإسلامي والطلابي منذ سن مبكرة.

ساهم في تأسيس وتسليح كتائب القسام في الضفة الغربية، واعتقل لأكثر من 18 سنة في السجون الإسرائيلية، حيث عانى من التعذيب والحرمان.

أبعد عن فلسطين إلى سوريا ثم تركيا ثم لبنان، حيث واصل نشاطه السياسي والعسكري.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى فى بيروت

اختيار العاروري في المكتب السياسي لحماس

اختير عضوًا في المكتب السياسي لحماس 2010، ونائبًا لرئيسه 2017، وشارك في التفاوض على صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وكان مسئولًا عن العلاقات مع الفصائل الفلسطينية والدول الإسلامية.

اتهامات إسرائيلية لصالح العاروري

اتهمته إسرائيل بأنه يقف خلف عملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل عام 2014، وهدمت منزله في رام الله مرتين، كما اتهمته بتنسيق الهجمات على إسرائيل من لبنان وسوريا.

وأعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، عن استشهاد، نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في المشرفية جنوبي بيروت، أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات.