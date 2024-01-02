إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز وتستهدف قياديًا فلسطينيًا.. و"حماس" تعلق

كشفت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، عن استهداف مُسيرة إسرائيلية، مكتبًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي السياق، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن سلاح الجو الإسرائيلي، إعلانه عن قصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز 2006، لافتة إلى أن القصف استهدف مسئولًا في حركة الجهاد الفلسطيني.

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وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هوية القيادي الفلسطيني الذي تم استهدافه، قائلة إنه القيادي في حماس أسامة حمدان.

فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا لقناة "LBCI" اللبنانية أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية وهو بخير.

كما نفى مصدر في حركة حماس للقناة استهداف أسامة حمدان خلال الهجوم.