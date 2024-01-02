الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز وتستهدف قياديًا فلسطينيًا.. و"حماس" تعلق

قصف لبنان
قصف لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، عن استهداف مُسيرة إسرائيلية، مكتبًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي السياق، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن سلاح الجو الإسرائيلي، إعلانه عن قصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز 2006، لافتة إلى أن القصف استهدف مسئولًا في حركة الجهاد الفلسطيني.

اقرأ أيضًا: تصعيد بجبهتى لبنان والحوثى.. اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هوية القيادي الفلسطيني الذي تم استهدافه، قائلة إنه القيادي في حماس أسامة حمدان.

فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا لقناة "LBCI" اللبنانية أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية وهو بخير.

كما نفى مصدر في حركة حماس للقناة استهداف أسامة حمدان خلال الهجوم.

وسائل اعلام لبنانية المقاومة الفلسطينية حماس جنوبي بيروت بيروت سلاح الجو الإسرائيلي انفجار ضاحية بيروت

مواد متعلقة

فريال تطلب خلع زوجها: "مقاطعني عشان أمه ماتت مخصماني"

بريطانيا تعدّل آلية ترحيل اللاجئين وتحصّنها قانونيًا

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

عايرني بسماري وبيناديني بـ"عم عبده".. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها المتنمر

مفتى الجمهورية: نحن أمام تحديات أخلاقية كبرى تفرضها المفاهيم المعاصرة

ضياء رشوان: انتماء مصر العربى لا انتماء فوقه ولا بعده ولا قبله

لا لـ«الإرهابية».. انتفاضة شعبية وسياسية لرفض عودة «الإخوان»: أيادى الجماعة ملطخة بالدماء

الأكثر قراءة

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز وتستهدف قياديًا فلسطينيًا.. و"حماس" تعلق

عاجل.. استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى فى بيروت

50 جنيهًا للعقد.. الشهر العقارى يُصدر قرارًا برسوم التوكيلات ونقل الملكية الجديدة

أستاذ الاستثمار يكشف أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والكهرباء (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء