الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تصعيد بجبهتى لبنان والحوثى.. اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية

الحوثي
الحوثي

بدأت الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في زيادة رقعتها مع عدة جبهات أخري، منها قوي الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، وكذلك الفصائل العراقية وسوريا.

ومع اقتراب الحرب في غزة من إتمام شهرها الثالث، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش وبالأخص وزير الدفاع يوآف جالانت، لتظهر آخر فصولها في منع لقاء للأخير مع رئيسي الموساد والشاباك، خاصة في ظل أزمات كبرى تعاني منها دولة الاحتلال من توسيع رقعتها. 

ومع استهداف إسرائيل لعدد من قوات حزب الله، أعلنت قيادات حزب الله أن مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت غارات على علما الشعب وعيتا الشعب، ملقية عددًا من الصواريخ من نوع جو- أرض على المنطقة، والتي تَصاعد جراءها الدخان الأسود الكثيف.

وكان القصف الإسرائيلي تواصل طوال الليل عبر إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط.

كذلك استمر نزوح أهالي الجنوب مع اشتداد حدة القصف واستهدافه المدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين على العمل في الأراضي الزراعية. 

حزب الله يدخل الحرب بعد ثلاث أشهر 

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حزب الله: استهداف جنود إسرائيليين في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة

وآخر تداعيات الحرب هو إعلان نائب أمين عام حزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحرب والمواجهة مع إسرائيل، مؤكدًا أن عليها أن توقف الحرب على غزة لإيقافها في لبنان.

 وقال "قاسم" في ذكرى أسبوع أحد مقاتلي حزب الله: نحن اتخذنا قرارنا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة الجنوب في مواجهة إسرائيل، لكن بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة، أمَّا أن تتمادى إسرائيل فسيكون الرد عليها أقوى، وأمَّا أن تهدد إسرائيل فلا قيمة للتهديدات لدينا؛ لأننا سنكون جاهزين وحاضرين، ونحن لم نخض هذه المعركة نزهة أو عن عبث، بل خضناها لأنها واجبة من أجل وضع حد لهذا العدو الإسرائيلي وغطرسته واستمراره في انتهاك الحُرمات وفي عدوانه الخبيث واللئيم على غزة، رغم أننا نعلم أن التضحيات التي نقدّمها كبيرة، ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعًا خطيرًا على فلسطين والمنطقة.

جبهة الحوثي تتصاعد 

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الحوثى: ضغوط أمريكية تمارس على شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها

في نفس التوقيت، أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأحد، عن إغراق 3 قوارب تابعة لجماعة الحوثي المدعومين من إيران في اليمن اعترضت سفينة شحن وحاولت الصعود عليها.

وقد قتل عشرة من الحوثيين اليمنيين وأُصيب اثنان اليوم الأحد بقصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر. 

ويوم السبت أسقطت مدمرة أمريكية صاروخين باليستيين مضادين للسفن أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وحتى الساعة، لم يعلن الحوثيون رسميًا مسؤوليتهم عن الهجومين على سفينة "ميرسك هانجتشو"، لكن ذلك يأتي في وقت كثف فيه الحوثيون من هجماتهم على سفن البحر الأحمر ما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية.

حزب الله اليمن الحوثي إسرائيل غزة

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