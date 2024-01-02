الاتحاد الأوروبى يعبر عن تضامنه مع اليابان فى أعقاب الزلزال

عبر رئيس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم، عن تضامنه مع اليابان بعد التعرض إلى زلزال قوي أدى إلى خسائر ضخمة.

وكتب ميشيل على حسابه بموقع إكس: "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن معكم ومع أي مساعدة قد تحتاجها اليابان".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، كتب في وقت سابق من اليوم، على التضامن والدعم لليابان، قائلًا: "بعد الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان، قلوبنا مع الضحايا وأسرهم الذين يكافحون الآن من عواقب هذه الكارثة الطبيعية".

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وأضاف شولتس في تغريدة على موقع إكس: "نحن نقف إلى جانب أصدقائنا اليابانيين".

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى بعض الأشخاص في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع أمس، في شمال غرب اليابان.

نقلت وكالة رويترز عن فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، قوله: "نشرت الحكومة فرق إنقاذ طارئة من قوات الدفاع الذاتي والشرطة وإدارات الإطفاء في المنطقة وتبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الضحايا والناجين، لكننا تلقينا تقارير تفيد بأنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون إنقاذهم تحت المباني المنهارة".