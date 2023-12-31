الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو يرفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

نتنياهو
نتنياهو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية في حربها في قطاع غزة. 

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية يوم الجمعة لبدء الإجراءات بشأن اتهامات الإبادة الجماعية.

وأضاف: "أود أن أقول كلمة بشأن الاتهام الكاذب الذي وجهته جنوب أفريقيا لإسرائيل بأنها ‘ترتكب إبادة جماعية’، لا، جنوب أفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب إبادة جماعية، سيقتلوننا جميعا لو استطاعوا"، زاعما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصرف "بالطريقة الأكثر أخلاقية" و"تفعل كل شيء من أجل وتجنب إيذاء المدنيين”.

ومضى في اتهام جنوب أفريقيا بأنها رفعت القضية للاستعراض فحسب، وذكر صراعات أخرى قال إن البلاد لم تتخذ فيها خطوات للتدخل.

وأضاف: "وأنا أسأل: أين كنتم يا جنوب أفريقيا - وبقية الذين يفترون علينا - أين كنتم عندما قُتل الملايين وتشردوا من ديارهم في سوريا واليمن وغيرها من الساحات؟ لم تكونوا هناك".

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